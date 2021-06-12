Стартував чемпіонат Європи-2020
Відкриття Євро-2020 відбулося у Римі на "Олімпійському стадіоні". Чемпіонат Європи відкрили віртуальним виконанням We Are The People.
До теми Чи продовжить Бельгія громити Росію: прогноз на матч Євро-2020
Завдяки ультрасучасним технологіям Мартін Гарікс, Боно і Едж разом з уболівальниками з усієї Європи візьмуть участь в урочистому відкритті Євро-2020.
Шоу було знято і змонтовано в Лондоні й завдяки новітнім технологіям відтворили в 3D обстановку стадіону. Також Андреа Бочеллі виконав арію Nessun dorma з опери "Турандот".
- У матчі відкритті зустрілися збірні Туреччини та Італії. Переконливу перемогу 3:0 здобула італійська збірна та очолила групу A.
- По голу за "скуадру адзурру" провели Іммобіле та Інсіньє. Перший м'яч побував у воротах турків після автоголу Демірала.
УЄФА затвердила форму збірної України
УЄФА та Українська асоціація футболу (УАФ) узгодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.
Як відомо, в УЄФА побачили політичний сенс та висунули вимогу прибрати з форми слова "Героям слава". Рішення УЄФА було прийнято після того, як Російський футбольний союз офіційно звернувся зі скаргою.
Глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що на період проведення матчів Євро-2020 до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент.
Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців,
– повідомив президент УАФ.
Таким чином, новий елемент закриє слоган "Героя слава".
- Слід зазначити, що попередній варіант форми з гаслами "Слава Україні" та "Героям слава" і картою України ніде у світі не буде заборонений.
Визначилися фіналісти Ролан Гаррос-2021
Услід за жіночою сіткою визначилися фіналісти Ролан Гаррос-2021 у чоловіків. Першим до фіналу пробився грецький тенісист Стефанос Ціціпас.
Грек, який вперше зіграє у фіналі турніру серії Гренд Слем, за підсумками 5 сетів обіграв німця Александра Зверєва.
Їх матч тривав майже 4 години. Ціціпас досить впевнено виграв перші дві партії, однак втратив контроль над грою в третьому сеті. Зверєв зумів виграти і четвертий сет та зрівняти рахунок по партіях.
У вирішальній партії Ціціпасу таки вдалося дотиснути суперника – 2:3 (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 3:6)
В іншому півфіналі зустрілися лідер світового рейтингу Новак Джокович та 13-разовий чемпіон Ролан Гаррос – Рафаель Надаль. Цього разу переможцем став Джокович: рахунок матчу – 3:1 (3:6, 6:3, 7:6, 6:2)
- У жіночому фіналі, який відбудеться 12 червня, зіграють Барбора Крейчикова та Анастасія Павлюченкова. Чоловічий фінал відбудеться 13 червня.