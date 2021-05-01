35 футболистов для сборной Украины

Сборная Украины 15 мая начнет подготовку к Евро-2020. На первый сбор тренерский штаб вызвал сразу 35 игроков. Правда не все смогут прибыть. За исключением футболистов из УПЛ, приедут только два легионера.

Команда будет тренироваться в Харькове, где и проведет первый спарринг 23 мая против Бахрейна.

Женская сборная по футболу получила соперниц

Между тем женская сборная Украины по футболу получила соперниц в отборе на Чемпионат мира 2023 года. По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу B. Подопечные Натальи Зинченко сыграют против Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.

На Мундиаль напрямую выйдут победительницы групп. Команды, которые займут вторые места, сыграют в плей-офф.

Поединки отбора на ЧМ-2023 состоятся в период с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года. Чемпионат мира состоится в Австралии и Новой Зеландии.

Малиновский лучший в Аталанте

Болельщики итальянской Аталанты выбрали украинца Руслана Малиновского лучшим игроком команды в марте. А в клубе ему посвятили целый ролик.

Подделка подписи за отставку президента Федерации хоккея

Накануне в СМИ было опубликовано письмо с подписями хоккеистов и представителей клубов с требованием отставки президента Федерации хоккея Украины Георгий Зубко. Всего таких подписей было около 60.

Но уже на следующий день один из игроков, Глеб Кривошапин, заявил, что он не подписывал это обращение.

Кроме того, в ФХУ заявили, что они не получали это письмо.