По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу B. Подопечные Натальи Зинченко сыграют против Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.
Кстати Шевченко вызвал в сборную Украины 35 футболистов
Результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2023
- Группа А: Швеция, Финляндия, Ирландия, Словакия, Грузия.
- Группа В: Испания, Шотландия, Украина, Венгрия, Фарерские о-ва.
- Группа С: Нидерланды, Исландия, Чехия, Беларусь, Кипр.
- Группа D: Англия, Австрия, Северная Ирландия, Северная Македония, Латвия, Люксембург.
- Группа E: Дания, Россия, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Черногория.
- Группа F: Норвегия, Бельгия, Польша, Албания, Косово, Армения.
- Группа G: Италия, Швейцария, Румыния, Хорватия, Молдова, Литва.
- Группа H: Германия, Португалия, Сербия, Израиль, Турция, Болгария.
- Группа I: Франция, Уэльс, Словения, Греция, Казахстан, Эстония.
Девять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2023. Вторые команды групп продолжат борьбу в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.
Тройка лучших среди вторых команд получит возможность играть непосредственно на втором этапе плей-офф. Шесть оставшихся участников будут соревноваться за три пропуска в одноматчевых противостояниях на первом этапе.
Три победителя первого раунда и три команды, которые напрямую вышли во второй этап, в одноматчевых дуэлях определят тройку победителей плей-офф УЕФА.
Два победителя плей-офф УЕФА второго этапа с самым высоким рейтингом получат два автоматических места на ЧМ-2023, а вот третий победитель продолжит свой путь в межконтинентальном плей-офф.