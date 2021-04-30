По результатам жеребьевки сборная Украины попала в группу B. Подопечные Натальи Зинченко сыграют против Испании, Шотландии, Венгрии и Фарерских островов.

Кстати Шевченко вызвал в сборную Украины 35 футболистов

Результаты жеребьевки отбора на ЧМ-2023

  • Группа А: Швеция, Финляндия, Ирландия, Словакия, Грузия.
  • Группа В: Испания, Шотландия, Украина, Венгрия, Фарерские о-ва.
  • Группа С: Нидерланды, Исландия, Чехия, Беларусь, Кипр.
  • Группа D: Англия, Австрия, Северная Ирландия, Северная Македония, Латвия, Люксембург.
  • Группа E: Дания, Россия, Босния и Герцеговина, Азербайджан, Мальта, Черногория.
  • Группа F: Норвегия, Бельгия, Польша, Албания, Косово, Армения.
  • Группа G: Италия, Швейцария, Румыния, Хорватия, Молдова, Литва.
  • Группа H: Германия, Португалия, Сербия, Израиль, Турция, Болгария.
  • Группа I: Франция, Уэльс, Словения, Греция, Казахстан, Эстония.

Девять победителей групп выйдут непосредственно на ЧМ-2023. Вторые команды групп продолжат борьбу в плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

Тройка лучших среди вторых команд получит возможность играть непосредственно на втором этапе плей-офф. Шесть оставшихся участников будут соревноваться за три пропуска в одноматчевых противостояниях на первом этапе.

Три победителя первого раунда и три команды, которые напрямую вышли во второй этап, в одноматчевых дуэлях определят тройку победителей плей-офф УЕФА.

Два победителя плей-офф УЕФА второго этапа с самым высоким рейтингом получат два автоматических места на ЧМ-2023, а вот третий победитель продолжит свой путь в межконтинентальном плей-офф.