Письмо за подписью хоккеистов и представителей клуба было опубликовано после того, как в Федерации хоккея Украины заявили, что УХЛ больше не имеет права проводить чемпионат Украины. После этого в УХЛ решили подать иск в суд.

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В ответ в ФХУ заявили, что могут не допустить к соревнованиям клубы, которые решили не отпускать игроков в лагерь национальной сборной Украины. Среди таких и Донбасс, который стал победителем. И претендует на участие в Континентальном кубке.

Кроме того, подписанты требовали, чтобы президент ФХУ Георгий Зубко извинился за свои слова об "антиукраинском" чемпионате. А также о реорганизации ФХУ и перевыборах президента. Также хоккеисты заявили, что в случае невыполнения требований со стороны федерации, они оставляют за собой право отказаться от участия в соревнованиях под эгидой ФХУ.

Одна из подписей под письмом – игрока национальной сборной и Краматорска Глеба Кривошапкина. Однако сам игрок на своей странице в инстаграме опроверг это, заявив, что он не подписывался под таким письмом.



Кривошапкин опроверг факт подписи под письмом / Скрин instagram.com/gleb_krivoshapkin