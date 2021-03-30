В понедельник, 29 марта, состоялось немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Ломаченко сразится с Накатани

Следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко будет японец Масайоши Накатани. Промоутер Боб Арум подтвердил, что стороны договорились о бое.

Смотрите также Многому научился у Ломаченко, так что пошел ты, Вася, но спасибо, – Лопес

По словам Боба Арума, бой Ломаченко – Накатани уже утвержден. Осталось выбрать окончательную дату.

"Или в последнюю неделю июня, или 10 июля Ломаченко сразится с Накатани – парнем, который нокаутировал Вердехо. Да, этот бой утвержден. Его дата – последняя неделя июня или 10 июля", – заявил Боб Арум в комментарии.

Свитолина в тяжелом матче одолела Квитову

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Майами. В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, обыграла экс-вторую ракетку мира Петру Квитову.

Элина Свитолина – Петра Квитова 2:1 (2:6, 7:5, 7:5)

В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей встречи Анастасия Севастова (WTA 57) – Ана Конюх (WTA 338). Элина Свитолина уже была четвертьфиналисткой турнира в Майами в 2018 году.

Состав сборной Украины на матч против Казахстана

29 марта сборная Украины продолжила подготовку к последнему в марте матчу отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Казахстана.

Сейчас под рукой у Андрея Шевченко – 27 футболистов, из которых пятеро – вратари.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер), Георгий Бущан (Динамо), Дмитрий Резник (Ворскла), Андрей Лунин (Реал, Испания).

Защитники: Илья Забарный, Александр Сирота, Александр Тимчик, Александр Караваев (все – Динамо), Ефим Конопля (Десна), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия), Богдан Михайличенко (Андерлехт, Бельгия).

Полузащитники: Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Марлос, Евгений Коноплянка (оба – Шахтер), Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия) Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба – Аталанта, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Артем Довбик (Днепр-1), Жуниор Мораес (Шахтер).

Тарас Степаненко восстановился после травмы

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко восстановился после травмы. И приступил к тренировкам в общей группе "горняков".

Степаненко пропустил почти месяц из-за травмы. Последний раз он выходил на поле еще 21 февраля в матче против Руха.

После этого Шахтер провел 8 матчей без Степаненко, в которых пять раз потерпел поражение.