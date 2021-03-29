Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает выступление на турнире WTA 1000 в Майами. В четвертом круге украинка, посеянная под пятым номером, обыграла экс-вторую ракетку мира Петру Квитову.

Элина Свитолина – Петра Квитова 2:1 (2:6, 7:5, 7:5)

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По ходу решающего сета Свитолина лидировала с двумя брейками 3:0, но преимуществом не воспользовалась. Квитова вышла вперед 4:3, после чего два гейма в свой актив записала украинка. В десятом гейме Свитолина на победу не подала (5:5), но затем выиграла следующие два гейма.

В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей встречи Анастасия Севастова (WTA 57) – Ана Конюх (WTA 338). Элина Свитолина уже была четвертьфиналисткой турнира в Майами в 2018 году.

Элина Свитолина – Петра Квитова: статистика встречи