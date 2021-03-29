Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко восстановился после травмы. И начал тренировки в общей группе "горняков".

Степаненко в понедельник, 29 марта, провел полную тренировку в общей группе Шахтера. Поэтому тренерский штаб сможет рассчитывать на него в ближайшем матче.

В то же время Тайсона перевели в дубль Шахтера из-за его вызывающего поведения в матче с Ромой

Хотя сама тренировка была несколько упрощена. Ведь многие футболисты разъехались по своим сборным, поэтому в сессии приняли участие 12 полевых игроков и три вратаря. После 15-минутной разминки футболисты столько же времени уделили держанию мяча, затем поделились на 3 команды по 4 человека и поиграли в теннисбол, а завершили двусторонкой на пол поля.

Степаненко пропустил почти месяц из-за травмы. В последний раз он выходил на поле еще 21 февраля в матче против Руха.

После этого Шахтер провел 8 матчей без Степаненко, в которых пять раз потерпел поражение:

"горняки" проиграли Заре и Львову в матчах чемпионата Украины;

уступили Агробизнесу в дополнительное время и вылетели из Кубка Украины на стадии четвертьфинала;

дважды проиграли итальянской Роме в 1/8 финала Лиги Европы и вылетели из турнира.

Кроме того, из-за повреждения Степаненко не получил вызов в лагерь национальной сборной Украины на мартовские матчи. В первом из этих матчей сборная Украины сыграла на выезде вничью со сборной Франции 1:1. С таким же счетом закончился и матч против сборной Финляндии дома.