Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес сделал выводы после боя с Василием Ломаченко. Американец признался, что многое взял от украинца.

Урок от Ломаченко

Вроде бы уже несколько угас резонанс вокруг потенциального реванша Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко. Однако американец не перестает вспоминать победный поединок против украинца.

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Теофимо признался, что многое вынес из поединка с Ломаченко. В конце своего интервью Лопес поблагодарил украинца за урок и послал Василия. Американец не изменяет своим одиозным заявлениям: "Я стал сильнее во многом из-за объема знаний, которые я получил от Ломаченко. Я выношу уроки из всех своих боев, так произошло и против Ломаченко. Я многому научился".

Мы уже знали, чем будем заниматься в тренировочном лагере и в поединке, но есть хорошие вещи, которые я у него взял и добавил себе. Так что спасибо, Лома. Пошел ты, Вася, но спасибо,

– дерзко заявил Лопес.

Сейчас абсолютный чемпион готовится к предстоящим боям. Американец 5 июня выйдет на ринг против Джорджа Камбососа-младшего. Поединок должен состояться в Майами (США).