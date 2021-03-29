Многому научился у Ломаченко, так что пошел ты, Вася, но спасибо, – Лопес
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес сделал выводы после боя с Василием Ломаченко. Американец признался, что многое взял от украинца.
Источник:ютуб TMZSports
Урок от Ломаченко
Вроде бы уже несколько угас резонанс вокруг потенциального реванша Теофимо Лопеса и Василия Ломаченко. Однако американец не перестает вспоминать победный поединок против украинца.
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Теофимо признался, что многое вынес из поединка с Ломаченко. В конце своего интервью Лопес поблагодарил украинца за урок и послал Василия. Американец не изменяет своим одиозным заявлениям: "Я стал сильнее во многом из-за объема знаний, которые я получил от Ломаченко. Я выношу уроки из всех своих боев, так произошло и против Ломаченко. Я многому научился".
Мы уже знали, чем будем заниматься в тренировочном лагере и в поединке, но есть хорошие вещи, которые я у него взял и добавил себе. Так что спасибо, Лома. Пошел ты, Вася, но спасибо,
– дерзко заявил Лопес.
Сейчас абсолютный чемпион готовится к предстоящим боям. Американец 5 июня выйдет на ринг против Джорджа Камбососа-младшего. Поединок должен состояться в Майами (США).
- 2 февраля появилась информация, что Ломаченко и Лопес получили предложение провести бой-реванш в Катаре. А уже 4 февраля американец заявил, что в двух следующих поединках не собирается боксировать против украинца. К слову, боксер из США категорически против второго боя с украинцем. В первом поединке американец полностью перебоксировал Василия и одержал победу по решению судей.
- Следующим соперником Ломаченко вероятно станет японец Масайоши Накатани. Оба боксера имеют в своем пассиве поражение от Лопеса.
- Японец и украинец еще раньше могли провести совместный поединок, но все завершилось на уровне слов в соцсетях.
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