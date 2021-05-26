Де Дзерби возглавил Шахтер, Минай может остаться в УПЛ: топ-новости спорта 25 мая

Во вторник, 25 мая, случилось немало событий в мире спорта. О самых главных читайте в дайджесте Спорт24.

Роберто Де Дзерби официально возглавил Шахтер

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби официально возглавил донецкий Шахтер. Специалист приступит к исполнению обязанностей тренера Шахтера с 1 июля 2021 года.

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41-летний Роберто Де Дзерби заключил с Шахтером контракт сроком на 2 года. Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "горняков".

На тренерском мостике Шахтера Де Дзерби сменил португальца Луиша Каштру. После успешного сезона-2019/2020 Каштру не смог выиграть с Шахтером ни одного титула в 2021 году.

Предыдущим клубом Де Дзерби был итальянский Сассуоло, в котором тренер работал с 2018 года. На протяжении тренерской карьеры Де Дзерби возглавлял Дарфо Боарио, Фоджу, Палермо и Беневенто.

По информации СМИ, Шахтер будет платить Де Дзерби 4 миллиона евро в год.

Минай сенсационно может остаться в УПЛ

Минай не успел вылететь из УПЛ, как снова может вернуться в элитный украинский дивизион. Трем клубам не выдают аттестацию.

По информации журналиста Олега Ящука, закарпатский клуб – главный фаворит на повышение в классе. Все из-за того, что трем клубам чемпионата Украины сейчас категорически отказывают в выдаче аттестации. Не сообщается, какие именно клубы могут быть под угрозой исчезновения.

Теперь снова можно широко улыбнуться. Это украинский футбол! Команда из Закарпатья скорее всего вернется или останется в элите. Руководство клуба уже активно ведет диалог с премьер-лигой и стремится воспользоваться вторым шансом. Минаю оповестили, что они первые в очереди. Спросите, почему? Трем нынешним клубам УПЛ сейчас категорически отказывают в выдаче аттестата. Ирония судьбы?

– написал журналист.

На чемпионате мира по хоккею разгорелся скандал из-за снятых флагов Беларуси и России

На чемпионате мира по хоккею флаг Беларуси заменили на оппозиционный бело-красно-белый. А потом еще и сняли флаг России. Из-за этого в конфликт вступили Латвия, Беларусь и Международная федерация хоккея.

В то же время заменили и флаг России. Однако, здесь все по делу: российским спортсменам до конца 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также гимном и названием. Поэтому даже на чемпионате мира они выступают как "нейтральные атлеты" и используют флаг олимпийского комитета РФ. Именно на него и заменили российский триколор.

Гневная реакция Беларуси

Замена флага допекла белорусским властям. Поэтому из страны решили выслать посла Латвии и весь персонал посольства в Минске.

В таких случаях не обошлось без симметричного ответа – из Латвии выслали белорусских дипломатов.

Камила Конотоп стала чемпионкой мира по тяжелой атлетике

В столице Узбекистана стартовал чемпионат мира среди юниоров по тяжелой атлетике. В весовой категории до 55 килограмм Украину представляла действующая чемпионка Европы Камила Конотоп.

Камила выиграла рывок с результатом 96 килограмм, а толкание – 116 килограмм. Сумма 212 – это новый рекорд мира среди юниорок и "золото" для сборной Украины.