С чего все началось

В Риге продолжается чемпионат мира по хоккею. Среди участниц – сборная Беларуси. А также команда "нейтральных атлетов", выступающая под флагом Олимпийского комитета Российской Федерации.

По случаю турнира в Риге на одной из площадей вывесили флаги всех 16 стран-участниц. А также флаг международной федерации хоккея (IIHF).

Замена белорусского флага

Однако, после того, как в Беларуси задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, мэр Риги Мартиньш Стакис решил снять флаг Беларуси. Он заявил, что в его городе не будет флага, символизирующего режим, который занимается государственным терроризмом.

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Вместо официального белорусского флага вывесили бело-красно-белый, который использует белорусская оппозиция. За его использование в Беларуси могут задержать. Флаг Мартиньш Стакис получил от белорусских политических беженцев.

В то же время, заменили и флаг России. Однако, здесь все по делу: российским спортсменам до конца 2022 года запрещено выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также гимном и названием. Поэтому, даже на чемпионате мира они выступают как "нейтральные атлеты" и используют флаг олимпийского комитета РФ. Именно на него и заменили российский триколор.

Гневная реакция Беларуси

Замена флага допекла белорусским властям. Поэтому, из страны решили выслать посла Латвии и весь персонал посольства в Минске.

В таких случаях не обошлось без симметричного ответа – из Латвии выслали белорусских дипломатов.

"Аполитичная" Международная федерация хоккея

На этом скандал не закончился. Международная федерация хоккея направила письмо мэру Риги с требованием вернуть официальный флаг Беларуси. Свое решение они аргументировали тем, что является аполитичной организацией, и не хотят смешивать политику и спорт. В противном случае требовали снять флаг с этой площади.

Мартиньш Стакис решил, что не будет возвращать флаг кровавого диктатора, поэтому снял флаг международной федерации хоккея.