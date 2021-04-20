Создание Суперлиги

19 апреля 2021 года может войти в историю спорта как день раскола в европейском футболе. Хотя начало было положено вечером 18 апреля. Именно тогда 12 клубов объявили о создании футбольной Суперлиги.

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Среди учредителей турнира шесть клубов из Англии (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Арсенал и Челси), три из Испании (Реал, Барселона и Атлетико) и три из Италии (Ювентус, Милан и Интер). Основатель всего этого – президент Реала Флорентино Перес. Он же станет и президентом клуба.

Всего планируется, что команд-учредителей будет 15, а всего в турнире будут выступать 20 клубов. 5 команды будут получать приглашения на каждый сезон. Матчи будут проходить в дни проведения игр Лиги чемпионов. Поэтому команды в ЛЧ выступать не будут.

Против такого турнира выступили в УЕФА. Там пригрозили клубам и футболистам дисквалификацией. При этом могут дисквалифицировать не со следующего сезона, а уже в этом. Из Лиги чемпионов могут дисквалифицировать участников полуфинала Реал, Челси и Мансити. А из Лиги Европы МЮ и Арсенал.

Против создания Суперлиги также выступили и национальные чемпионаты и федерации этих стран.

Не согласились присоединиться к Суперлиге немецкие Бавария, Боруссия (Дортмунд) и французский ПСЖ. По данным СМИ, именно они трое и должны были быть среди учредителей, чтобы их было 15.

Новый формат Лиги чемпионов

Вечер 18 апреля для объявления о создании Суперлиги был выбран не случайно. Ведь на 19 апреля в УЕФА была запланирована презентация нового формата Лиги чемпионов. И за перемены выступали именно те клубы, которые объявили о создании Суперлиги.

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Теперь в Лиге чемпионов будет выступать 36 команд и не будет разделения на группы. А каждая из команд проведет как минимум 10 матчей.

Новый формат Лиги чемпионов будет введен с 2024 года.

Отставка Жозе Моуринью

Тоттенхэм хоть и стал участником Суперлиги, но больше внимания к себе привлек не этим. В понедельник, 19 апреля, клуб объявил об отставке главного тренера команды Жозе Моуринью.

"Шпоры" под руководством португальского наставника так и не сумели подняться в турнирной таблице в зону Лиги чемпионов. А из шести последних матчей выиграли лишь раз.