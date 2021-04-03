Санкции СНБО против владельца Миная, Бех-Романчук среди лучших в Европе: новости спорта 2 апреля
В пятницу, 2 апреля, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.
Источник:24 канал
Против президента Миная Пересоляка ввели санкции СНБО
Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции. На этот раз против контрабандистов. Под санкции попал и владелец футбольного клуба Минай Валерий Пересоляк.
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Он много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ДФС.
Стоит напомнить, что Минай выступает в УПЛ. Но пока ведет борьбу за сохранение места в элите, находясь среди аутсайдеров.
Бех-Романчук претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук может стать лучшей легкоатлеткой Европы в марте. Украинка 6 марта стала чемпионкой Европы.
Кандидатки на лучшую легкоатлетку марта:
- Марина Бех-Романчук (Украина)
- Айла дель Понте (Швейцария)
- Надин Виссер (Нидерланды)
- Нафиссату Тиам (Бельгия)
Голосование продлится до 6 апреля. Чтобы отдать свой голос за украинку нужно в комментариях на странице Европейской легкоатлетической ассоциации в инстаграме написать хэштег и фамилию легкоатлетки, которая вам больше всего симпатизирует.
Украина назвала мощный состав на матч с Японией
Сборная Украины по теннису в апреле проведет важные поединки в Кубке Билли Джин Кинг против Японии. Наша команда будет выступать в сильнейшем составе.
Украинская сборная готова дать достойный бой японской сборной. Матч состоится в Украине на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске. Соревнования должны состояться с ограниченным количеством болельщиков. Поэтому у наших девушек нет права на ошибку на родной земле и перед своими фанатами.
Состав сборной Украины
- Элина Свитолина
- Марта Костюк
- Катарина Завацкая
- Надежда Киченок
- Людмила Киченок
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