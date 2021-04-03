В пятницу, 2 апреля, произошло немало событий в мире спорта. О главных читайте в дайджесте Спорт24.

Против президента Миная Пересоляка ввели санкции СНБО

Совет национальной безопасности и обороны ввел новые санкции. На этот раз против контрабандистов. Под санкции попал и владелец футбольного клуба Минай Валерий Пересоляк.

Не пропустите Сборная Украины попала в четвертую корзину жеребьевки Евробаскета-2022

Он много лет работал на таможне, последняя должность перед увольнением – заместитель начальника управления анализа рисков и противодействия таможенным правонарушениям Закарпатской таможни ДФС.

Стоит напомнить, что Минай выступает в УПЛ. Но пока ведет борьбу за сохранение места в элите, находясь среди аутсайдеров.

Бех-Романчук претендует на звание лучшей легкоатлетки Европы

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук может стать лучшей легкоатлеткой Европы в марте. Украинка 6 марта стала чемпионкой Европы.

Кандидатки на лучшую легкоатлетку марта:

Марина Бех-Романчук (Украина)

Айла дель Понте (Швейцария)

Надин Виссер (Нидерланды)

Нафиссату Тиам (Бельгия)

Голосование продлится до 6 апреля. Чтобы отдать свой голос за украинку нужно в комментариях на странице Европейской легкоатлетической ассоциации в инстаграме написать хэштег и фамилию легкоатлетки, которая вам больше всего симпатизирует.

Украина назвала мощный состав на матч с Японией

Сборная Украины по теннису в апреле проведет важные поединки в Кубке Билли Джин Кинг против Японии. Наша команда будет выступать в сильнейшем составе.

Украинская сборная готова дать достойный бой японской сборной. Матч состоится в Украине на грунтовых кортах Elite Tennis Club в Черноморске. Соревнования должны состояться с ограниченным количеством болельщиков. Поэтому у наших девушек нет права на ошибку на родной земле и перед своими фанатами.

Состав сборной Украины