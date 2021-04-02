ФИБА объявила состав корзин для жеребьевки финальной части Евробаскета-2022. Сборная Украины попала в четвертую корзину.

Все 24 сборные, которые выступят на Евробаскет-2022 были разделены на шесть корзин – по четыре команды в каждой. Распределение команд по корзинам происходило согласно официальному рейтингу ФИБА.

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Сборная Украины попала в четвертую корзину, где также представлены сборные Германии, Финляндии и Грузии.

Матчи Евробаскета примут четыре страны – Германия, Грузия, Италия и Чехия. Две из них в нашей корзине, поэтому не могут выпасть нам в соперники, а мы – должны сыграть там матчи группового этапа. Таким образом, украинская сборная сыграет или в Италии, или в Чехии.

Жеребьевка Евробаскета-2022 состоится 29 апреля в Берлине, в 14:00. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.



Корзины жеребьевки Евробаскет-2022 / Иллюстрация ФИБА

Проблемы россиян

Однако в ФИБА могут и внести изменения. Все из-за России, которой выпадает вариант провести матчи первого этапа в Грузии. Ведь Германия и Литва, а также Чехия и Польша подписали так называемые партнерские соглашения, из-за чего сборные этих стран будут выступать в одних группах.

Таким образом Россия не сможет попасть в группу с Германией (из второй корзины у нее в соперниках будет Литва), Италии и Чехии (они в одной корзине). Поэтому остается только Грузия. И вряд ли в этой стране россиянам устроят безопасный прием.

Поэтому ФИБА придется думать, как выбраться из этой ситуации.