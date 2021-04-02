Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук может стать лучшей легкоатлеткой Европы в марте. Украинка 6 марта стала чемпионкой Европы.

Европейской легкоатлетической ассоциации отметила результат украинки Марины Бех-Романчук и включила ее в список претенденток на лучшую легкоатлетку месяца.

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Кандидатки на лучшую легкоатлетку марта

Марина Бех-Романчук (Украина)

Айла дель Понте (Швейцария)

Надин Виссер (Нидерланды)

Нафиссату Тиам (Бельгия)

Голосование продлится до 6 апреля. Чтобы отдать свой голос за украинку, нужно в комментариях на странице Европейской легкоатлетической ассоциации в Инстаграме написать хэштег и фамилию легкоатлетки, которая вам больше всего симпатизирует.

"Золотой" прыжок Бех-Романчук

Финал чемпионата Европы в Торуне (Польша) Марина начала нервно. Первые два прыжка были классными, но из-за заступов украинка с бубликом пошла готовиться к третьей попытке.

Лишь с третьего раза Бех-Романчук внесла свой результат в протокол соревнований. До последней попытки одна из фавориток соревнований была второй, уступая немке Малайке Михамбо. Их соперничество было и до чемпионата Европы, в котором победу вырывала обычно представительница Германии.

В Польше у украинской легкоатлетки появилась прекрасная возможность взять реванш. Марина в последней попытке отдала все силы и прыгнула на 6,92, опередив представительницу Германии на 4 сантиметра. В последней попытке Михамбо не долетела даже до своего предыдущего показателя 6,88.