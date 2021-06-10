Угроза России за форму сборной, украинец в 1/4 финала Ролан Гаррос: топ-новости спорта 9 июня

В России до сих пор не могут успокоиться из-за новой формы сборной Украины, а на юниорском Ролан Гаррос-2021 в четвертьфинал пробился украинец. Обзор главных новостей за 9 июня в дайджесте Спорт 24.

Новая угроза России за форму сборной Украины

Новая форма сборной Украины никак не дает покоя россиянам. Там заявляют, что Украину ждут проблемы, если команда сыграет в новой форме в Санкт-Петербурге.

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И действительно существует вероятность, что Украине придется ехать на матч Евро-2020 в Россию. Это произойдет, если Украина займет третье место в своей группе, а в 1/8 финала победит лучшую команду из группы F (Франция, Португалия, Германия, Венгрия). Тогда матч 1/4 финала с участием Украины состоится в Санкт-Петербурге.

Российский адвокат Андрей Князев, директор коллегии адвокатов "Князев и партнеры", рассказал, что грозит сборной Украины, если она сыграет в новой форме в России.

"Это не работает в их стране, а вот если Украина будет играть в России в такой форме, то прецедент возможен. Если такое произойдет, то, в теории, это может нарушить закон. Наша сторона может призвать запретить играть в такой форме.

Но до юридических дел не дойдет, никто не будет требовать того, чтобы сборная Украины была дисквалифицирована и так далее. Максимум, что может быть – предупреждение о возможных последствиях. Если так судить, то более половины украинцев так или иначе против России, но мы же в их адрес уголовных дел не нарушаем", – заявил адвокат.

Заметим, что на форме "сине-желтых" изображены контуры карты Украины с оккупированным Россией Крымом. Также на форме лозунги – "Слава Украине" и "Героям Слава".

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Украинец в четвертьфинале Ролан Гаррос

Украинский теннисист Вячеслав Белинский в третьем круге юниорского турнира Ролан Гаррос победил поляка Макса Касниковски.

Вячеслав Белинский – Макс Касниковски 2:1 (2:6; 6:3; 6:1)

Матч длился 1 час и 30 минут. Украинец реализовал 7 брейк-пойнтов и проиграл 5 геймов на своей подаче.

Белинский вышел в 1/4 финала. Украинец сыграет с пятой ракеткой турнира Джованни Мпеши Перрикар из Франции.

Анонс боя Усик – Джошуа

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик практически дождался шанса стать чемпионом в тяжелом весе. Непобедимый украинец близок к поединку против чемпиона WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Александр Красюк, промоутер Усика, рассказал о ситуации в переговорах касательно боя с чемпионом WBA, WBO и IBF Джошуа.

Он заявил, что место и дата поединка до сих пор не определены. Впрочем, бой анонсируют уже в ближайшее время.

Мы с нетерпением ждем подписания бумаг. Вопросы о месте и дате до сих пор обсуждаются. Мы приступаем к заключению деталей и движемся к официальному анонсу поединка,

– сказал Красюк.