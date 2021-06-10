Нова погроза Росії за форму збірної України

Нова форма збірної України ніяк не дає спокою росіянам. Там заявляють, що Україну чекають проблеми, якщо команда зіграє у новій формі у Санкт-Петербурзі.

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І справді існує ймовірність, що Україні доведеться їхати на матч Євро-2020 у Росію. Це станеться, якщо Україна посяде третє місце у своїй групі, а в 1/8 фіналу переможе найкращу команду з групи F (Франція, Португалія, Німеччина, Угорщина). Тоді матч 1/4 фіналу за участі України відбудеться у Санкт-Петербурзі.

Російський адвокат Андрій Князєв, директор колегії адвокатів "Князєв і партнери", розповів, що загрожує збірній України, якщо вона зіграє у новій формі у Росії.

"Це не працює у їхній країні, а ось якщо Україна буде грати в Росії в такій формі, то прецедент можливий. Якщо таке відбудеться, то, в теорії, це може порушити закон. Наша сторона може закликати заборонити грати у такій формі.

Але до юридичних справ не дійде, ніхто не буде вимагати того, щоб збірна України була дискваліфікована і так далі. Максимум що може бути – попередження про можливі наслідки. Якщо так судити, то понад половина українців так чи інакше проти Росії, але ми ж в їх адресу кримінальних справ не порушуємо", – заявив адвокат.

Зауважимо, що на формі "синьо-жовтих" зображені контури карти України з окупованим Росією Кримом. Також на формі гасла – "Слава Україні" та "Героям Слава".

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Українець у чвертьфіналі Ролан Гаррос

Український тенісист В'ячеслав Бєлінський у третьому колі юніорського турніру Ролан Гаррос переміг поляка Макса Касніковскі.

В'ячеслав Бєлінський – Макс Касніковскі 2:1 (2:6; 6:3; 6:1)

Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Українець реалізував 7 брейк-пойнтів та програв 5 геймів на своїй подачі.

Бєлінський вийшов в 1/4 фіналу. Українець зіграє з п'ятою ракеткою турніру Джованні Мпеші Перрікар з Франції.

Анонс бою Усик – Джошуа

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик практично дочекався шансу стати чемпіоном у важкій вазі. Непереможний українець близький до поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.

Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про ситуацію у переговорах по бою з чемпіоном WBA, WBO і IBF Джошуа.

Він заявив, що місце та дата поєдинку досі не визначенні. Втім, бій анонсують вже найближчим часом.

Ми з нетерпінням чекаємо підписання паперів. Питання про місце і дату досі обговорюються. Ми приступаємо до укладення деталей і рухаємося до офіційного анонсу поєдинку,

– сказав Красюк.