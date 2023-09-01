Седьмой легионер Шахтера: "горняки" подписали защитника из экзотической страны

Донецкий Шахтер кардинально изменил свой трансферный вектор во время летнего окна. Очередным новичком "горняков" снова стал легионер.

Защитник сборной Танзании Новатус Мироши стал игроком донецкого Шахтера. Об этом сообщил официальный сайт чемпиона Украины.

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20-летний защитник будет выступать на правах аренды до завершения сезона 2023/24. Если футболист сумеет себя зарекомендовать, то "горняки" выкупят его контракт у бельгийского клуба Зюлте-Варегем.

Что известно о новичке Шахтера

Новатус Мироши играет на позиции левого защитника. При необходимости может сыграть на фланге полузащиты и в опорной зоне.

Свою карьеру Мироши начинал в танзанийском клубе Азам. В 2021 году стал игроком израильского Маккаби Тель-Авив, но сразу же был отдан в аренду в Бейтар.

Летом 2022 подписал трехлетний контракт с бельгийским Зюльте-Варегем. За "фермеров" Новатус отыграл 38 матчей во всех турнирах и отдал 2 ассиста.

2 сентября 2021 года Мироши дебютировал за сборную Танзании, за которую сыграл 13 матчей (2 гола). Отметим, что новичок Шахтера – первый футболист из этой африканской страны.

Трансферный вектор Шахтера

Летом Шахтер подписал 8 новичков, из которых всего 1 украинец. Игроками "горняков" стали бразильцы Невертон, Эгиналдо, Педриньо, представитель Израиля Стал Лемкин, грузин Иракли Азаров, танзаниец Новатус Мироши и эквадорец Дэнил Кастильо. Также в клуб вернулся ветеран Дмитрий Чигринский. Отметим, что в прошлом сезоне Шахтер делал ставку на собственных воспитанников, а также игроков с украинским паспортом.