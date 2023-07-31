Скауты "горняков" нашли очередной бриллиант среди разнообразия бразильских футболистов. Шахтер официально объявил о подписании 18-летнего вингера Эгиналду.

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Бразильская ракета

Эгиналду перешел в "горняки" из клуба бразильской Серии А Васко да Гама. По информации Transfermarkt, Шахтер заплатил за 18-летнего вингера 3,5 миллиона евро. Соглашение донецкого клуба с игроком рассчитано до 30 июня 2028 года.

Эгиналду начал заниматься футболом в бразильском клубе Артсул. В 2022 году Васко да Гама взял в аренду юное дарование, а затем за 120 тысяч евро выкупил права на футболиста.

За главную команду Васко да Гама Эгиналду сыграл 29 матчей во всех турнирах и забил 3 гола. Достаточно приличная статистика для 18-летнего футболиста.

Кроме того, Эгиналду играет за молодежную сборную Бразилии, в составе которой дебютировал 10 сентября 2022 года. Всего на счету вингера 3 матча и 1 гол за "желто-зеленых".

Специалисты отмечают невероятную скорость левого вингера. В одном из матчей Эгиналдо разогнался до 37,5 км/ч, что превосходит результат украинца Михаила Мудрика, в поединке АПЛ набравшего скорость 36,6 км/ч.

"Горячие" новички Шахтера