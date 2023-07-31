Израильский игрок Стал Лемкин усилил ряды Шахтера. Перспективный футболист выступает на позиции центрального защитника.
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На перспективу
Донецкий коллектив продолжает собирать талантливую молодежь со всего мира. Очередным новобранцем "горняков" стал израильский центральный защитник Став Лемкин. 20-летний футболист перебрался в Шахтер из Хапоэля за 1,2 миллиона евро. Лемкин, в свою очередь, заключил с донецким коллективом соглашение на 5 лет. Ранее "кроты" успели усилиться другими легионерами, а именно Невертоном и Педринью, успевшими дебютировать за "горняков" в победном матче против Металлиста 1925 года (1:2) в рамках УПЛ.
Но вот кроты хорошо осознают, что израильский центрбек – это вариант на перспективу. Шахтеру нужен игрок, который сразу сможет закрыть позицию центрального защитника, поэтому "горняки" находятся в поисках еще и именно такого футболиста. Следует отметить, что приоритет "кротов" - украинцы. Если же учесть страшную травму Валерия Бондаря, которому диагностировали перелом ключицы, Лемкин все же сможет непланово получить свой шанс в Шахтере раньше, чем это предполагалось.
Став Лемкин / инстаграмм Шахтера
Выступления израильского футболиста
- В предыдущем сезоне Лемкин провел 22 матча в составе Хапоэля, став основным футболистом команды.
- В рамках чемпионата Израиля Став отдавал 87,6 процента точных передач, выигрывал 73,1 процента единоборств в защите и совершал 3,76 перехвата в среднем матч.
- Также стоит отметить, что Лемкин вместе с молодежной сборной Израиля U-20 завоевал бронзовые награды на юношеском чемпионате мира-2023, который проходил в Аргентине.