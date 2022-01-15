Новака Джоковича снова задержала иммиграционная служба в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович задержан иммиграционной полицией Австралии. Это произошло после того, как его австралийская виза была аннулирована во второй раз.

Отмечается, что первую ракетку мира, австралийскую визу которой накануне аннулировали из-за отсутствия прививки против COVID-19, уже допросили в неразглашенном месте, "согласованном между сторонами" по делу. Субботний вечер Джокович проведет в гостинице мигрантов в Мельбурне.

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Уже в воскресенье, 16 января, в 9:30 по местному времени в Федеральном суде Австралии состоится окончательное слушание по апелляционному делу сербского теннисиста, который обжаловал решение правительства страны о повторном аннулировании своей визы и депортации.

Судья Дэвид О'Каллаган решит, сможет ли спортсмен принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису.

Что известно о скандале с Новаком Джоковичем