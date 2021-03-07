Лыжник из Норвегии на финише сломал палку представителю России: россиянин проиграл гонку – видео
В немецком Оберстдорфе состоялся Чемпионат мира по лыжным гонкам. В его рамках 7 марта спортсмены бежали марафон. На финише гонки произошел досадный для россиян случай.
Источник:24 канал
Дело в том, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо сломал палку россиянину Александру Большунову. В итоге Большунов пришел третьим, хотя до столкновения с Клебо лидировал.
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Как все происходило
На последних метрах до финиша Большунов шел первым, а Клебо его догонял. Но в итоге россиянин финишировал третьим, пропустив вперед еще одного норвежца – Эмиля Иверсена.
Большунов – Клебо: смотрите видео завершения лыжного марафона на ЧМ в Оберстдорфе
На повторе видно, что спортсмены шли очень близко, и Клебо коснулся рукой Большунова. Дальше норвежец еще и оттолкнул россиянина. После контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал ее. Поэтому ему пришлось финишировать с одной палкой.
Смотрите видео столкновения Большунова и Клебо
Что об инциденте говорит Большунов
Российский лыжник очень расстроился и даже прослезился. Говорит, что якобы всегда против русских действуют нечестно. Также он рассказал, что Клебо к нему подошел после гонки, но Большунов говорить с ним не захотел.
Я сейчас пошел домой – пусть, что хотят, то и делают. Там все было нечестно. Я не собираюсь сегодня на награждение с ним,
– отметил он.
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Клебо дисквалифицировали
Российская Федерация подала протест, и норвежского спортсмена дисквалифицировали за неспортивное поведение. Об этом сообщает "Чемпионат".
Сейчас ситуация такова: Иверсен – победитель, а Большунов занял вторую строчку. Правда, Норвегия также подала протест, поэтому окончательного решения пока нет.
Финиш лыжного марафона на ЧМ в Оберстдорфе / Фото "Чемпионат"
Большунов также прибегал к нечестной игре
Совсем недавно, в конце января, Большунов ударил соперника на трассе и после финиша. Произошло это на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Тогда пострадал финский лыжник Йони Мяки. На последних метрах Большунов ему проиграл. А когда понял, что уже не догнать, русский решил распустить руки. Инцидент произошел прямо в финишном коридоре.
Он дважды попытался ударить Йони палкой, а затем намеренно на полной скорости врезался в него после финишной отметки. Финн в этот момент радовался второму месту с партнерами по команде. В итоге Мяки упал на снег от удара.
За такой поступок Большунова сборную России дисквалифицировали.
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