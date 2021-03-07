В немецком Оберстдорфе состоялся Чемпионат мира по лыжным гонкам. В его рамках 7 марта спортсмены бежали марафон. На финише гонки произошел досадный для россиян случай.

Дело в том, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо сломал палку россиянину Александру Большунову. В итоге Большунов пришел третьим, хотя до столкновения с Клебо лидировал.

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Как все происходило

На последних метрах до финиша Большунов шел первым, а Клебо его догонял. Но в итоге россиянин финишировал третьим, пропустив вперед еще одного норвежца – Эмиля Иверсена.

Большунов – Клебо: смотрите видео завершения лыжного марафона на ЧМ в Оберстдорфе

На повторе видно, что спортсмены шли очень близко, и Клебо коснулся рукой Большунова. Дальше норвежец еще и оттолкнул россиянина. После контакта, Большунов поставил палку себе между ног и сломал ее. Поэтому ему пришлось финишировать с одной палкой.

Смотрите видео столкновения Большунова и Клебо

Что об инциденте говорит Большунов

Российский лыжник очень расстроился и даже прослезился. Говорит, что якобы всегда против русских действуют нечестно. Также он рассказал, что Клебо к нему подошел после гонки, но Большунов говорить с ним не захотел.

Я сейчас пошел домой – пусть, что хотят, то и делают. Там все было нечестно. Я не собираюсь сегодня на награждение с ним,

– отметил он.

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Клебо дисквалифицировали

Российская Федерация подала протест, и норвежского спортсмена дисквалифицировали за неспортивное поведение. Об этом сообщает "Чемпионат".

Сейчас ситуация такова: Иверсен – победитель, а Большунов занял вторую строчку. Правда, Норвегия также подала протест, поэтому окончательного решения пока нет.

Финиш лыжного марафона на ЧМ в Оберстдорфе / Фото "Чемпионат"

Большунов также прибегал к нечестной игре

Совсем недавно, в конце января, Большунов ударил соперника на трассе и после финиша. Произошло это на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Тогда пострадал финский лыжник Йони Мяки. На последних метрах Большунов ему проиграл. А когда понял, что уже не догнать, русский решил распустить руки. Инцидент произошел прямо в финишном коридоре.

Он дважды попытался ударить Йони палкой, а затем намеренно на полной скорости врезался в него после финишной отметки. Финн в этот момент радовался второму месту с партнерами по команде. В итоге Мяки упал на снег от удара.

За такой поступок Большунова сборную России дисквалифицировали.

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