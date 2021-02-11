Российскую лыжницу лишили золотой медали на молодежном чемпионате мира
Российская лыжница Анастасия Фалеева лишена золота, завоеванного в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).
Источник:Чемпионат
Фалеева первой пересекла финишную прямую. Но впоследствии ее наказали, добавив к ее времени две минуты.
Вот так Немецкая лыжница упала во время гонки и финишировала с одной лыжней: фото
Такое наказание было за то, что на финишной прямой россиянка сбила Терезу Беранову из Чехии. Чешка шла первой, но Фалеева задела ее лыжню, и она упала. В итоге Беранова финишировала последней, а Фалеева первой.
Но после наказания Фалеевой, именно россиянка опустилась на последнее место. А победу отдали немке Лизе Лохманн, которая до этого была второй.
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