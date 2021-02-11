Российская лыжница Анастасия Фалеева лишена золота, завоеванного в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира в Вуокатти (Финляндия).

Фалеева первой пересекла финишную прямую. Но впоследствии ее наказали, добавив к ее времени две минуты.

Вот так Немецкая лыжница упала во время гонки и финишировала с одной лыжней: фото

Такое наказание было за то, что на финишной прямой россиянка сбила Терезу Беранову из Чехии. Чешка шла первой, но Фалеева задела ее лыжню, и она упала. В итоге Беранова финишировала последней, а Фалеева первой.

Но после наказания Фалеевой, именно россиянка опустилась на последнее место. А победу отдали немке Лизе Лохманн, которая до этого была второй.