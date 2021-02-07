Немецкая лыжница упала во время гонки и финишировала с одной лыжней: фото
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамни немецкая лыжница Виктория Кард не сумела удержаться на ногах и упала. Финишировала она без одной лыжни.
Источник:24 канал
Неприятный инцидент произошел в первом полуфинале командного спринта свободным стилем.
Примечательно Украинские сноубордисты выиграли золото и серебро на Кубке Европы
Виктория Карл не сумела удержаться на ногах и упала. При этом почти завалила и соперницу – шведку Йонну Сундлинг. Но она удержалась на ногах и сумела финишировать первой.
Момент падения немецкой лыжницы / Кадр из видео
Виктории Карл не так повезло. До финиша ее команда добралась лишь восьмой. Именно лыжница финишировала на одной лыжне, ведь вторую потеряла при падении.
Из-за этого команда не сумела пробиться в финал командного спринта, в отличие от шведок. Но и те проиграли, заняв лишь второе место.
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Зарастает бурьяном: в сети показали, как сейчас выглядит "Донбасс Арена" – фото1 февраля , 21:17
-
Международная федерация хоккея решила судьбу перенесенного чемпионата мира из Беларуси1 февраля , 20:20