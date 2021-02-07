На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Ульрисехамни немецкая лыжница Виктория Кард не сумела удержаться на ногах и упала. Финишировала она без одной лыжни.

Неприятный инцидент произошел в первом полуфинале командного спринта свободным стилем.

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Виктория Карл не сумела удержаться на ногах и упала. При этом почти завалила и соперницу – шведку Йонну Сундлинг. Но она удержалась на ногах и сумела финишировать первой.



Момент падения немецкой лыжницы / Кадр из видео

Виктории Карл не так повезло. До финиша ее команда добралась лишь восьмой. Именно лыжница финишировала на одной лыжне, ведь вторую потеряла при падении.

Из-за этого команда не сумела пробиться в финал командного спринта, в отличие от шведок. Но и те проиграли, заняв лишь второе место.