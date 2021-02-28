Норвежскую горнолыжницу госпитализировали на вертолете после жуткого падения: видео
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском городке Валь-ди-Фасса едва на завершившемся трагедией. Норвежская спортсменка Кайса Викхофф Ли была госпитализирована после падения.
Источник:TV2
Что произошло
22-летняя норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли во время заезда упала и покатилась вниз по склону. После этого девушка на полной скорости влетела в защитное ограждение.
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Во время выступления на трассе у девушки не отстегнулись лыжи, что могло ухудшить характер полученных ею травм.
В телевизионной трансляции было слышно, как спортсменка кричала от боли, оказавшись в защитной сетке. Соревнования были прерваны.
Медики в течение 23 минут оказывали Кайсе Викхофф Ли помощь. Ее на носилках погрузили в вертолет и доставили в ближайшую больницу. На данный момент информации о состоянии спортсменки нет.
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