Этап Кубка мира по горнолыжному спорту в итальянском городке Валь-ди-Фасса едва на завершившемся трагедией. Норвежская спортсменка Кайса Викхофф Ли была госпитализирована после падения.

Что произошло

22-летняя норвежская горнолыжница Кайса Викхофф Ли во время заезда упала и покатилась вниз по склону. После этого девушка на полной скорости влетела в защитное ограждение.

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Во время выступления на трассе у девушки не отстегнулись лыжи, что могло ухудшить характер полученных ею травм.

В телевизионной трансляции было слышно, как спортсменка кричала от боли, оказавшись в защитной сетке. Соревнования были прерваны.

Медики в течение 23 минут оказывали Кайсе Викхофф Ли помощь. Ее на носилках погрузили в вертолет и доставили в ближайшую больницу. На данный момент информации о состоянии спортсменки нет.

В нынешнем сезоне Викхофф Ли впервые завоевала медаль Кубка мира. Она стала второй в заезде на этапе в Гармиш-Партенкирхене (Германия). На данный момент спортсменка занимает 13-ое место в общем зачете Кубка мира.