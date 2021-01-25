Нокаутировал снеговика: как потенциальный соперник Усика готовится к бою – видео
Непобедимый британский боксер Джо Джойс, который может стать следующим соперником украинца Александра Усика, провел веселую тренировку.
Источник: 24 канал
35-летний боксер слепил крупного снеговика, после чего разбил его одним ударом. Видео британец опубликовал на своей странице в инстаграме.
Не пропустите Почему Джо Джойс идеальный соперник для Усика
"Вырубил первого. Второй выглядит больше!" – написал Джойс. В конце видео боксер слепил еще одного снеговика, который значительно превосходил первого по размеру.
Что известно о бое Усик – Джойс
- Всемирная боксерская организация (WBO) готова одобрить бой Джошуа и Фьюри. Следовательно, Джошуа не придется проводить защиту титула против Усика в следующем поединке. Усик – официальный претендент.
- Вероятно, команды Джошуа и Фьюри заплатят Усику отступные, чтобы тот не требовал боя за титул. Промоутер Эдди Хирн заявлял, что Усик хочет 2,7 миллиона долларов отступных.
- В команде Джойса заявили, что в поединке с Усиком на кону может быть временный титул чемпиона WBO, или же они просто определят претендента на титул.
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