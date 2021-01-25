Непобедимый британский боксер Джо Джойс, который может стать следующим соперником украинца Александра Усика, провел веселую тренировку.

Источник: 24 канал

35-летний боксер слепил крупного снеговика, после чего разбил его одним ударом. Видео британец опубликовал на своей странице в инстаграме.

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"Вырубил первого. Второй выглядит больше!" – написал Джойс. В конце видео боксер слепил еще одного снеговика, который значительно превосходил первого по размеру.

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