Нокаутував сніговика: як потенційний суперник Усика готується до бою – відео
Непереможений британський боксер Джо Джойс, який може стати наступним суперником українця Олександра Усика, провів веселе тренування.
Джерело: 24 канал
35-річний боксер зліпив великого сніговика, після чого розбив його одним ударом. Відео британець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
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"Вирубав першого. Другий виглядає більшим!" – написав Джойс. В кінці відео боксер зліпив ще одного сніговика, який значно перевершував першого за розміром.
Що відомо про бій Усик – Джойс
- Всесвітня боксерська організація (WBO) готова схвалити бій Джошуа та Ф'юрі. Відтак, Джошуа не доведеться проводити захист титулу проти Усика у наступному поєдинку. Усик – офіційний претендент.
- Ймовірно, команди Джошуа та Ф'юрі заплатять Усику відступні, щоб той не вимагав бою за титул. Промоутер Едді Хірн заявляв, що Усик хоче 2,7 мільйона доларів відступних.
- У команді Джойса заявили, що в поєдинку з Усиком на кону може бути тимчасовий титул чемпіона WBO або ж вони просто визначать претендента на титул.
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