Непереможений британський боксер Джо Джойс, який може стати наступним суперником українця Олександра Усика, провів веселе тренування.

Джерело: 24 канал

35-річний боксер зліпив великого сніговика, після чого розбив його одним ударом. Відео британець опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

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"Вирубав першого. Другий виглядає більшим!" – написав Джойс. В кінці відео боксер зліпив ще одного сніговика, який значно перевершував першого за розміром.

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