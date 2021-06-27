Поздравление от чемпиона
Украинский боксер Александр Усик одним из первых поздравил Василия Ломаченко с удачным возвращением на ринг. 33-летний украинец нокаутировал японца.
Как происходил бой Ломаченко добыл эффектную победу над Накатани, отправив соперника в нокаут
Александр выложил фотографию с победителем поединка и добытым поясом. Как видим, оба боксера находились в хорошем настроении после поединка. Усик коротко подписал фото: "LOMUS".
Под постом поклонники бокса забросали Ломаченко комплиментами и поздравлениями.
Ломаченко вернулся с победным нокутом: как это было
- Бой против Накатани стал первым для Ломаченко после поражения от Теофимо Лопеса. Уже в первом раунде боксеры столкнулись лицами, а последствия удара остались на их лицах – кровь на лбу Ломаченко и гематома у Масайоши.
- Василий доминировал на ринге и уже в 5 раунде отправил соперника в нокдаун, но японец оказался "крепким орешком" и продолжил драку.
- Накатани продержался до 9 раунда, в котором после очередного падения японца судья все же остановил бой. Ломаченко одержал победу техническим нокатуом.
- Василию удалось реабилитироваться в глазах своих фанатов после болезненного фиаско от Лопеса.