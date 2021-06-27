Поздравление от чемпиона

Украинский боксер Александр Усик одним из первых поздравил Василия Ломаченко с удачным возвращением на ринг. 33-летний украинец нокаутировал японца.

Как происходил бой Ломаченко добыл эффектную победу над Накатани, отправив соперника в нокаут

Александр выложил фотографию с победителем поединка и добытым поясом. Как видим, оба боксера находились в хорошем настроении после поединка. Усик коротко подписал фото: "LOMUS".

Под постом поклонники бокса забросали Ломаченко комплиментами и поздравлениями.

Ломаченко вернулся с победным нокутом: как это было