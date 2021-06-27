Привітання від чемпіона

Український боксер Олександр Усик одним із перших привітав Василя Ломаченка із вдалим поверненням на ринг. 33-річний українець нокаутував японця.

Як відбувався бій Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут

Олександр виклав світлину з переможцем поєдинку та здобутим поясом. Як бачимо, що обидва боксери у перебували у гарному настрої після двобою. Усик коротко підписав фото: "LOMUS".

Під постом прихильники боксу закидали Ломаченка компліментами та привітаннями.

Ломаченко поверненувся з переможним нокутом: як це було