Экспертная комиссия НОК Украины рассмотрела достижения украинских спортсменов на ведущих международных соревнованиях по олимпийским видам программы и определила лучших атлетов сентября в 2023 году. Победителями своих номинаций в первом месяце осени стали медалисты чемпионата мира.

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Победители зажгли в сентябре по полной

Почетное звание "Лучшая спортсменка сентября 2023" получила Камила Конотоп. Воспитанница Валерия Никулина завоевала сразу три медали на чемпионате мира в Саудовской Аравии. Она стала вице-чемпионкой мира по сумме двоеборья в весовой категории до 59 килограмм, а также завоевала серебро в рывке и бронзу в толчке. Ее наставник стал лучшим тренером месяца.

Лучшим юным атлетом сентября стал пловец Александр Желтяков. В сентябре он стал двукратным чемпионом мира среди юниоров на дистанциях 100 и 200 метров на спине, а также установил взрослый и юниорский рекорды Украины на дистанции 50 метров, став первым украинцем в истории, которому удалось выплыть с 25 секунд. Александр Кулик стал лучшим тренером юного спортсмена сентября 2023 года.

Интересно. Для Александра Желтякова такое признание от НОК Украины стало уже не первым в 2023 году. Первую награду он получил за выступления в июле.

Также во время награждения произошло еще одно приятное событие. Кроме признания за успехи в сентябре, Камила Конотоп получила престижное удостоверение, ей присвоено звание "Заслуженный мастер спорта Украины".



Камила Конотоп получила удостоверение "Заслуженный мастер спорта Украины" / НОК Украины