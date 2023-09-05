В мировом плавании продолжаются квалификационные соревнования по Олимпийским играм-2024. Очередного успеха Украина добилась на юниорском чемпионате мира в Израиле, пишет 24 канал.

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Наш пловец Александр Желтяков претендовал на уже вторую олимпийскую лицензию. В апреле 17-летний спортсмен из Днепра выполнил норматив в заплыве на спине на 200 метров.

В израильском финале Александр начал квалификацию в заплыве на спине на 100 метров с третьим результатом (54,16 секунды). Впрочем, в финале Желтяков улучшил свой результат.

Украинский преодолел дистанцию за 53,73 секунды, что позволило ему завоевать золото на юниорском ЧМ. Это первая победа для Украины на этом турнире с 2019 года. Тогда успех подчинился Владиславу Бухову.

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Вместе с победой Желтякову досталась и вторая олимпийская лицензия. В целом для Украины это уже 30-й пропуск на игры в Париже, а в плавании – седьмой.