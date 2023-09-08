Спортсмен из Днепра завоевал уже вторую медаль на турнире. Желтяков к предыдущему "золоту" добавил "серебро", став вице-чемпионом на дистанции 50 метров на спине с новым юниорским и взрослым рекордом Украины.

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Не устает устанавливать рекорды

Действующий чемпион Европы среди юниоров на дистанциях 100 и 200 метров на спине снова подтвердил статус одного из самых перспективных пловцов мира. Украинец с четвертым результатом в квалификации прошел в финал соревнований, где улучшил свой отборочный результат на 0,3 секунды, финишировав со временем – 24.91 секунды. Ранее никто в истории Украины среди юниоров и взрослых на этой дистанции не демонстрировал такую скорость.

Таким образом, Желтяков превзошел свой же результат среди юниоров, предыдущий рекорд – 25.29 секунды, а взрослым рекордсменом до этого был Богдан Касьян. Его результат держался с 2019 года, тогда на Всемирных играх украинец проплыл дистанцию за 25.09 секунды.

Смотрите видео рекордного заплыва Александра Желтякова

Юниорский ЧМ-2023 по плаванию. 50 метров на спине. Финал

Мирослав Кнедла (Чехия) – 24.80 секунды Александр Желтяков (Украина) – 24.91 секунды Улисес Саравия (Аргентина) – 25.02 секунды

Справка. После установления нового достижения Желтяков является уже автором четырех национальных рекордов Украины в плавании. 17-летнему днепрянину принадлежат лучшие результаты на дистанциях 50, 100 и 200 метров на спине, а также смешанной эстафете 4х100 метров комплексным стилем.

Напомним, что Желтяков завоевал медали на трех подряд юниорских чемпионатах Европы. В 2023 году юный украинец завоевал две олимпийские лицензии по плаванию на 100 и 200 метров на спине, где Украина не была представлена на Олимпийских играх в течение 12 лет.

Однако последнего результата украинец мог и не достичь, ведь в момент обстрела Днепра, когда пострадал спорткомплекс "Метеор", юный рекордсмен находился в 20 метрах от взрыва. Надеемся, что Александр больше не попадет в эпицентр такой опасности и зажжет по полной на ОИ-2024 в Париже.