В турецком городе Мугла прошла финальная стадия Мировой серии по пляжной борьбе-2023. Украина также была представлена на соревнованиях и добилась определенных успехов.

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Нашей команде покорилось семь медалей, из них две – золотые. В весовой категории до 60 килограммов награду высшего сорта завоевала Дарья Медвецкая.

Также золото покорилось Оксане Кухте в соревнованиях до 70 килограммов. В этой же категории бронзовые медали завоевали Алексей Борута (мужчины) и Елена Никитинская (женщины). Еще одно третье место досталось Софии Кушнир (до 60 килограммов).

Также сборная Украины завоевала два серебра. Юлия Засульская успешно выступила на турнире до 50 килограммов, а Людмила Павловец – в категории от 70 килограммов.

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Кроме этого, определились чемпионы мира по пляжной борьбе 2023 года по результатам Мировой серии в Мугле и предыдущих трех этапов. Четверо представителей Украины вошли в топ-тройку в разных весовых категориях: