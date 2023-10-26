Ньюкасл – Боруссия Дортмунд 0:1

Гол: Нмеча, 45

Ньюкасл в предыдущем матче Лиги чемпионов на собственном поле разгромил ПСЖ. Так что в случае победы над Боруссией "сороки" могли закрепиться на первом месте в группе и значительно улучшить свои шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Вместо этого команда прервала свою серию из пяти побед подряд дома. И проиграла.

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Все в матче решил единственный гол, который "шмели" забили на последней минуте первого тайма. После перехвата Шлоттербек активно пошел вперед, открылся на фланге, получил пас, после чего прострелил на Нмечу. Полузащитник пробил в касание с линии штрафной, но Поуп в прыжке до мяча не дотянулся.

Для Боруссии это был первый гол в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. И он принес команде победу. Хотя Ньюкасл был близок к тому, чтобы спастись от поражения, когда на последней минуте компенсированного времени пробивал Гордон. Но мяч попал в перекладину ворот.

Видеообзор матча Ньюкасл – Боруссия

Боруссия побеждает и набирает столько же очков, как Ньюкасл – четыре, но обходит английский клуб в таблице, поднявшись на второе место. На первое место поднялся ПСЖ, разгромивший Милан.