Ньюкасл – Боруссія Дортмунд 0:1

Гол: Нмеча, 45

Ньюкасл у попередньому матчі Ліги чемпіонів на власному полі розгромив ПСЖ. Тож у випадку перемоги над Боруссією, "сороки" могли закріпитися на першому місці в групі і значно покращити свої шанси на вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Натомість команда перервала свою серію із п’яти поспіль перемог вдома. І програла.

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Все в матчі вирішив єдиний гол, який "джмелі" забили на останній хвилині першого тайму. Після перехоплення, Шлоттербек активно пішов вперед, відкрився на фланзі, отримав пас, після чого прострелив на Нмечу. Півзахисник пробив в дотик з лінії штрафного майданчика, але Поуп у стрибку до м’яча не дотягнувся.

Для Боруссії це був перший гол в цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів. І він приніс команді перемогу. Хоча Ньюкасл був близький до того, щоб врятуватися від поразки, коли на останній хвилині вже компенсованого часу пробивав Гордон. Але м’яч влучив у перекладину воріт.

Відеоогляд матчу Ньюкасл – Боруссія

Боруссія перемагає та набирає стільки ж очок, як і Ньюкасл – чотири, але обходить англійський клуб в таблиці, піднявшись на друге місце. На перше місце піднявся ПСЖ, який розгромив Мілан.