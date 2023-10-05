Ньюкасл – ПСЖ 4:1

Голы: Алмирон, 17, Берн, 39, Лонгстафф, 50, Шер, 90+1 – Эрнандес, 56

Если в прошлом сезоне ПСЖ можно было назвать безоговорочным фаворитом этого противостояния, то после потерь Лионеля Месси и Неймара игра парижан пошла по наклонной. Что и доказали футболисты Ньюкасла, пишет 24 Канал.

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В первом тайме хозяева дважды огорчили голкипера ПСЖ Доннаррума. Сначала на 17-й минуте капитан гостей Маркинью грубо ошибся в собственной штрафной. Если с ударом Исаака Доннарумма справился, то на добивание от Алмирона уже был бессилен – 1:0.

Хотя до этого Дембеле должен был выводить ПСЖ вперед, если бы с лета попал в нижний угол ворот хозяев.

Прошло 22 минуты, как хозяева вторично заставили Доннарумму вынимать мяч из собственной сетки ворот. Настоящий "пожар" был у ворот гостей из Парижа после подачи со штрафного. 24-летний итальянский голкипер несколько раз спасал владения от пропущенного гола. Так было и после удара в упор головой от Берна, но на этот раз Доннарумма выбил мяч уже из-за линии ворот.

Судья приостановил игру, чтобы разобраться в этом эпизоде. Получив советы от коллег по ВАР, рефери указал на центр поля. Ньюкасл удвоил преимущество ПСЖ и отправил французов в футбольный нокдаун 2:0.

На перерыв команды ушли при счете 2:0.

Однако после отдыха Ньюкасл и ПСЖ обменялись беглыми голами. На 50-й минуте Лонгстафф прошил Доннарумму с острого угла и еще из-под опеки центрбека парижан Шкриняра. Этот гол заставил местные трибуны еще больше безумствовать – 3:0.

Уже через шесть минут парижане наконец-то сумели хотя бы на гол престижа. Эрнандес стал адресатом роскошной передачи от Заири-Эмери и легко головой направил мяч в сетку ворот "сорок" - 3:1.

Это был лишь маленький лучик надежды для французских болельщиков, быстро угасший. Точку во встрече поставили футболисты Ньюкасла. Уже в компенсированное к матчу время Шер совершил счет встречи 4:1, который стал уже финальным.

Ньюкасл проехался по французскому ПСЖ, который в этом сезоне-2023/2024 демонстрирует не слишком уверенный футбол.

Благодаря этой победе "сороки" вышли на первое место в группе "F", набрав в двух турах 4 балла. Англичане опережают теперь ПСЖ на один пункт.

Третьим в таблице идет с 2 очками Милан, а группу "F" замыкает дортмундская Боруссия, которая пока имеет только один балл в своем активе.

Видеообзор матча Ньюкасл – ПСЖ