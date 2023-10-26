В среду, 25 октября, в Лиге чемпионов проходят последние матчи третьего тура групповой стадии сезона 2023-2024. На последний игровой день недели вынесены встречи в квартетах E, F, G и H, пишет 24 канал.
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На ранний слот был вынесен матч с участием единственного представителя Украины Шахтера. Дончане дали бой на выезде Барселоне, но каталонцы удержали победу. На втором месте в группе закрепился Порту, одержавший волевую победу над Антверпеном.
В группе Е вышли два результативных матча, которые еще больше закрутили интригу. Фейеноорд уверенно переиграл вицечемпиона Серии А Лацио, а Атлетико потери очки против аутсайдера квартета Селтика. Благодаря этому нидерландцы вышли на первое место.
В "группе смерти" ПСЖ разобрался с Миланом, а вот Ньюкасл после разгрома парижан умудрился уступить Боруссии. Таким образом, на первое место в квартете вернулись парижане, а вот Милан отстал.
Группа Е
- Фейеноорд – Лацио 3:1 (Хименес, 31, 74, Зерруки, 45+2 – Педро, 83 (пен))
- Селтик – Атлетико 2:2 (Фурухаси, 4, Пальма, 28 – Гризманн, 25, Мората, 53)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Фейеноорд
|2
|0
|1
|7-4
|6
|2
|Атлетико
|1
|2
|0
|6-5
|5
|3
|Лацио
|1
|1
|1
|4-5
|4
|4
|Селтик
|0
|1
|2
|3-6
|1
Группа F
- ПСЖ – Милан 2:0 (Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли, 89)
- Ньюкасл – Боруссия Д. 0:1 (Нмеча, 45)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|ПСЖ
|2
|0
|1
|6-4
|6
|2
|Боруссия Д
|1
|1
|1
|1-2
|4
|3
|Ньюкасл
|1
|1
|1
|4-2
|4
|4
|Милан
|0
|2
|1
|0-3
|2
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Группа G
- Янг Бойз – Манчестер Сити 1:3 (Мешак, 52 – Аканджи, 48, Холанд, 67 (пен), 86)
- Лейпциг – Црвена Звезда 3:1 (Раум, 12, Симонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменич, 70)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|3
|0
|0
|9-3
|9
|2
|Лейпциг
|2
|0
|1
|7-5
|6
|3
|Янг Бойз
|0
|1
|2
|4-8
|1
|4
|Црвена Звезда
|0
|1
|2
|4-8
|1
Группа H
- Барселона – Шахтер 2:1 (Торрес, 28, Лопес, 36 – Судаков, 62)
- Антверпен – Порту 1:4 (Юсуф, 37 – Эванилсон, 46, 69, 84, Эустакио, 54)
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|Барселона
|3
|0
|0
|8-1
|9
|2
|Порту
|2
|0
|1
|7-3
|6
|3
|Шахтер
|1
|0
|2
|5-7
|3
|4
|Антверпен
|0
|0
|3
|3-12
|0