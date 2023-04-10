Международный олимпийский комитет решил поиграть в "миротворца" и рекомендовал федерациям допустить к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Однако такое непродуманное решение получило прогнозируемое сопротивление со стороны цивилизованных стран. Откровенно не в восторге от инициатив Комитета в Германии.

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Достаточно подыгрывать агрессорам

Министетр внутренних дел Германии Нэнси Фрезер предложила действенный способ противодействия пророссийским намерениям МОК. Страны-организаторы международных турниров должны запретить россиянам и белорусам участие в соревнованиях, лишив их виз.

"Страны, в которых проходят большие спортивные события, не бессильны. Они могут контролировать, действительно ли россияне могут участвовать в соревнованиях, выдавая визы.

Если мы организуем международные соревнования в Германии, мы можем действовать соответственно. Мы всегда будем действовать здесь с четкой позицией.

Предложение сцены для пропаганды разжигателя войны Путину – предало бы все ценности спорта", – заявила Фезер.