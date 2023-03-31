Организаторы теннисного турнира Уимблдон под давлением ATP и WTA отменили запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Теперь представители России и Беларуси смогут сыграть на турнире в статусе нейтральных теннисистов.

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Кулеба: Уимблдон пошел навстречу соучастникам преступления

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба мгновенно отреагировал на решение британской ассоциации тенниса.

"Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства?

Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал Кулеба.

Условия Уимблдона