Организаторы теннисного турнира Уимблдон под давлением ATP и WTA отменили запрет на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. Теперь представители России и Беларуси смогут сыграть на турнире в статусе нейтральных теннисистов.
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Кулеба: Уимблдон пошел навстречу соучастникам преступления
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба мгновенно отреагировал на решение британской ассоциации тенниса.
"Решение Уимблдона позволить российским и белорусским игрокам соревноваться аморально. Прекратила ли Россия свою агрессию или зверства?
Нет, просто Уимблдон решил пойти навстречу двум соучастникам преступления. Я призываю правительство Великобритании отказать их игрокам в визах", – написал Кулеба.
Условия Уимблдона
- Отметим, что россияне и белорусы смогут принять участие в Уимблдонском турнире после подписания "декларации о нейтралитете".
- Кроме того, теннисистам стран-агрессоров запрещено поддерживать вторжение РФ в Украину.
- Также игрокам запрещено финансирование со стороны российского или белорусского государства.