Міжнародний олімпійський комітет вирішив погратися у "миротворця" та рекомендував федераціям допустити до змагань спортсменів з Росії та Білорусі. Проте таке непродумане рішення отримало прогнозований спротив зі сторони цивілізованих країн. Відверто не в захваті від ініціатив Комітету у Німеччині.

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Досить підігравати агресорам

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер запропонувала дієвий спосіб протидії проросійським намірам МОК. Країни-організатори міжнародних турнірів повинні заборонити росіянам та білорусам участь у змаганнях, позбавивши їх віз.

"Країни, в яких проходять великі спортивні події, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи справді росіяни можуть брати участь у змаганнях, видаючи візи.

Якщо ми організовуємо міжнародні змагання в Німеччині, можемо діяти відповідно. Ми завжди будемо діяти тут з чіткою позицією.

Пропонування сцени для пропаганди розпалювачу війни Путіну – зрадило б усі цінності спорту", – заявила Фезер.