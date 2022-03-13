Романчук: Я должен защищать свою страну и себя в бассейне

25-летний пловец рассказал о патриотической позиции своей родни, которая не собирается покидать Украину в беде. Михаил Романчук предлагал семье уехать в безопасное место за границу, но получил отказ.

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Олимпийский призер сложно переживает время войны в Украине. Его отец и тренер записались в службу, чтобы защищать родную страну от русской орды, которая 24 февраля начала полномасштабное наступление на Украину.

Я не могу описать свое состояние, но это действительно трудные времена. Я говорил маме, сестре и другим членам семьи, что следует уехать. Но никто не хочет покидать Украину, ведь это дом, и они будут его защищать. По этой причине мой отец и мой тренер записались на службу для защиты. Я чувствую, что я должен защищать свою страну и себя в бассейне. Это главное, чем я могу заниматься и лучшее, что у меня получается,

– сказал Михаил Романчук.

Напомним, что Романчук является уроженцем Ровно, где проживает его семья.