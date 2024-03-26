Сменили гнев на милость: украинскую гимнастку вернули в сборную несмотря на скандал с Польшей

Сборная Украины по художественной гимнастике приняла участие в Кубке мира, который проходил в Афинах. В составе нашей команды в последний момент появилась Влада Никольченко.

В ноябре прошлого года разгорелся огромный скандал из-за эмоционального поста в инстаграме Влады Никольченко. Призер чемпионата мира и Европы написала, что ненавидит Польшу и поляков.

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Вернули в сборную без лишней огласки

Впоследствии спортсменка извинилась за свои слова, которые были сказаны на фоне стресса. Однако Никольченко была исключена из состава сборной Украины.

Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный тогда прокомментировал событие, назвав недопустимыми такие месседжи.

Возвращение Влады произошло довольно неожиданно и непублично. На первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Афинах, Влада выступила в составе сборной Украины. Она в последний момент заменила Таисию Онофрийчук.

Никольченко выступала в индивидуальном первенстве по многоборью. По итогу соревнований она показала 18-й результат.

Видео выступления Влады Никольченко на Кубке мира