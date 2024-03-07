Но даже такие поблажки не заценили представители страны-террористки. Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от выступления на Олимпийских играх, ведь хотела быть там представлена со своей символикой, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Российские гимнасты не будут представлены на Олимпиаде
О таком решении сообщила старший тренер российской национальной сборной Валентина Родионенко. Она заявила, что "запоребриковые" спортсмены будут выступать только на турнирах на территории своей страны и пожаловалась, что им не дали шанса отобраться на соревнования.
Нам давно известно, что наших гимнастов лишили участия на Олимпиаде в Париже. И что теперь? Мы согласились с этим решением и готовимся к играм БРИКС. Посмотрим, что будет на Играх дружбы, надеемся увидеть сильные команды. Никто из наших гимнастов не поедет на эту Олимпиаду в нейтральном статусе. Это исключено!
Осталось два этапа Кубка мира, на которых мы могли бы отобраться в Париж, но нас туда не пустили. Нас поставили на колени, зачем нам ехать на эти Олимпийские игры?!" – сказала Родионенко.
Напомним, что ранее российские титулованные гимнастки Дина и Арина Аверины, которые публично поддержали войну против Украины в марте 2022 года, объявили о завершении карьеры из-за санкций против России и нежелания выступать в нейтральном статусе.