Но даже такие поблажки не заценили представители страны-террористки. Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от выступления на Олимпийских играх, ведь хотела быть там представлена со своей символикой, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Российские гимнасты не будут представлены на Олимпиаде

О таком решении сообщила старший тренер российской национальной сборной Валентина Родионенко. Она заявила, что "запоребриковые" спортсмены будут выступать только на турнирах на территории своей страны и пожаловалась, что им не дали шанса отобраться на соревнования.

Нам давно известно, что наших гимнастов лишили участия на Олимпиаде в Париже. И что теперь? Мы согласились с этим решением и готовимся к играм БРИКС. Посмотрим, что будет на Играх дружбы, надеемся увидеть сильные команды. Никто из наших гимнастов не поедет на эту Олимпиаду в нейтральном статусе. Это исключено!

Осталось два этапа Кубка мира, на которых мы могли бы отобраться в Париж, но нас туда не пустили. Нас поставили на колени, зачем нам ехать на эти Олимпийские игры?!" – сказала Родионенко.

Напомним, что ранее российские титулованные гимнастки Дина и Арина Аверины, которые публично поддержали войну против Украины в марте 2022 года, объявили о завершении карьеры из-за санкций против России и нежелания выступать в нейтральном статусе.

Важно. Последним шансом российских и белорусских спортсменов квалифицироваться на Игры-2024 в Париже была серия этапов Кубка мира. European Gymnastics не поддержала их возвращение к соревнованиям, поэтому они окончательно потеряли возможность побороться за лицензии через чемпионат Европы.