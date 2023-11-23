У власти Никольченко была неосторожность и выплеснула свой негатив в сторону Польши и людей, живущих в соседней стране с Украиной. Впоследствии гимнастка простила свои слова, отметив, что это говорила не она, а эмоции, которые накопились у нее фоне постоянного стресса.

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Реакция на скандальное заявление украинской гимнастки

Однако сказанное уже не вернешь. Федерация гимнастики Украины сообщила, что по высказываниям гимнастки Влады Никольченко на ее странице в инстаграмме уже начато дисциплинарное производство.

Эмоциональную заявку украинской гимнастки прокомментировал бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец, похваливший украинскую федерацию за реакцию на слова Никольченко

Теперь стало известно, что Никольченко больше не является членом сборной Украины по художественной гимнастике. Эту информацию в комментарии Трибуни подтвердил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бедный.

"Каждый спортсмен национальной сборной Украины, который имеет честь представлять страну в мире, должен осознавать свою ответственность. В то время, когда президент и правительство страны прилагают невероятные усилия на международной арене, консолидируя поддержку других стран, наша задача – показывать миру, что украинцы – зрелый, состоятельный, мудрый народ, достойный быть полноправным членом цивилизованного общества", – ответил и.о. министра.

В этих условиях публичный эмоциональный месседж, который позволила себе бывшая член национальной сборной, вредна для нашей страны, недопустима и не может остаться без нашей реакции,

– добавил Бедный.

Это солидный урон для украинской сборной, где Никольченко была одной из ведущих гимнасток. У 20-летней художественной гимнастки есть медали чемпионата Европы и мира, призовые места Европейских игр, победа на Гран-при-2018 и звание двукратной обладательницы Кубка мира в упражнении с булавами.