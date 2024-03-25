Тренер по художественной гимнастике Любовь Полонина рассказала, что в этом помещении свои тренировки проводили дети. На момент атаки там никого не было.

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Не передать словами какой ужас мы сегодня пережили. Не пожелаю такого никому и никогда... Обычный понедельник, начало рабочей недели, продолжается активная подготовка к соревнованиям и тут такое... Сказать что все мы шокированы – не сказать ничего!,

– отметила тренер

По ее словам, там остались детские вещи.

"Мы не имеем больше зала. Все ковры, техника, документы, предметы, сумки со спортивными вещами детей ... Нет ничего! Остались только воспоминания.

Сразу скажу, что в это время зал был закрыт, не было ни детей, ни тренеров. Вселенная подарила нам шанс жить дальше. Пока что мы все находимся в состоянии аффекта, что будет потом я еще не знаю. Берегите себя и своих близких", – рассказала тренер.

Тренер поделилась воспоминаниями с тренировок: смотрите видео

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