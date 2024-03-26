У листопаді минулого року розгорівся величезний скандал через емоційний пост в інстаграмі Влади Нікольченко. Призерка чемпіонату світу та Європи написала, що ненавидить Польщу та поляків.

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Повернули до збірної без зайвого розголосу

Згодом спортсменка перепросила за свої слова, які були сказані на фоні стресу. Однак Нікольченко була виключена зі складу збірної України.

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту України Матвій Бідний тоді прокоментував подію, назвавши неприпустимими такі меседжі.

Повернення Влади відбулося досить несподівано та непублічно. На першому етапі Кубка світу з художньої гімнастики, який проходив в Афінах, Влада виступила у складі збірної України. Вона в останній момент замінила Таїсію Онофрійчук.

Нікольченко виступала в індивідуальній першості з багатоборства. За підсумком змагань вона показала 18-й результат.

Відео виступу Влади Нікольченко на Кубку світу

До слова. Раніше ми повідомляли, що російські гімнасти не поїдуть на Олімпійські ігри-2024. Вони вважають нейтральний статус неприпустимим.