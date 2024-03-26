В ноябре прошлого года разгорелся огромный скандал из-за эмоционального поста в инстаграме Влады Никольченко. Призер чемпионата мира и Европы написала, что ненавидит Польшу и поляков.
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Вернули в сборную без лишней огласки
Впоследствии спортсменка извинилась за свои слова, которые были сказаны на фоне стресса. Однако Никольченко была исключена из состава сборной Украины.
Исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный тогда прокомментировал событие, назвав недопустимыми такие месседжи.
Возвращение Влады произошло довольно неожиданно и непублично. На первом этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который проходил в Афинах, Влада выступила в составе сборной Украины. Она в последний момент заменила Таисию Онофрийчук.
Никольченко выступала в индивидуальном первенстве по многоборью. По итогу соревнований она показала 18-й результат.
Видео выступления Влады Никольченко на Кубке мира