Бывший теннисист сам из России, но осуждает действия кремлевского главы и его страны, напавшей на Украину. Евгений Кафельников посмеялся над своими земляками, которые смеялись над украинским народом.

Интересно Помогаю ВСУ, чтобы уничтожить российских пид**ов, – игрок Шахтера Корниенко

Прекрасно помню, как еще некоторое время назад некоторые индивиды писали, что украинцы едут в Европу туалеты мыть! Спешу нас огорчить – мы (русские, – прим. 24 канала) теперь и на эту работу там нежелательны,

– написал Кафельников.

Наиболее титулованный теннисист России был одним из первых, кто прокомментировал войну между Украиной и его страной.