Интересно Помогаю ВСУ, чтобы уничтожить российских пид**ов, – игрок Шахтера Корниенко
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Самый тулованный теннисист России Евгений Кафельников продолжает выступать против войны в Украине. Спортсмен снова унизил свой русский народ.
Источник:твиттер Евгения Кафельникова
Интересно Помогаю ВСУ, чтобы уничтожить российских пид**ов, – игрок Шахтера Корниенко
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!