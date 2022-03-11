Марта Костюк – Марина Заневская 2:1 (6:7, 7:6, 7:5)

Теннисистки провели на корте 3 часа 6 минут, чтобы определить участницу следующей 1/32 стадии финала турнира WTA. В трех сетах Костюк одолела Заневскую, сообщает 24 канал.

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Первая партия была очень напряжена, ни одна из девушек не хотела отпускать победу, поэтому сет был переведен в тай-брейк. Бельгийка воспользовалась проигранными подачами украинки и оставила первый сет за собой (5:7) – 6:7.

Второй сет проходил по сценарию первого. Но на этот раз все кончило в пользу Марты. Партия тоже закончилась на тай-брейке (8:6) – 7:6.

Все решалось в третьей партии. Половина сета была за бельгийской теннисисткой – 3:5. После чего украинка собралась с силами и взяла у соперницы четыре гейма подряд – 7:5. Последний гейм Костюк выиграла на подаче соперницы.

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