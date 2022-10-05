5 октября в штаб-квартире УЕФА прошел брифинг с участием президента Федерации футбола Португалии Фернандо Гомеса, президента Королевской федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса и президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко.

Украина может принять чемпионат мира-2030 вместе с двумя европейскими странами – СМИ

Прессрелиз участников

"Федерация футбола Португалии и Королевская федерация футбола Испании привлекли Украину к заявке на проведение Чемпионата Мира-2030".

Обе ассоциации сообщили о своем стремлении к УЕФА, который сразу выразил свою полную поддержку.

Пример упорства и стойкости украинского народа вдохновляет, поэтому эта инициатива направлена на осуществление вклада в восстановление страны в период восстановления благодаря силе футбола.

Условия участия Украины в заявке будут оговорены и определены впоследствии.

Теперь в Координационный комитет по подготовке заявки на проведение Чемпионата Мира-2030 во главе с Антонио Ларанхо будут входить и представители украинской стороны.

Кандидатуры Португалии, Испании и Украины будут отвечать всем критериям и дедлайнам подачи заявки в ФИФА.

Мы верим, что футбольная семья всего мира подхватит и поддержит эту инициативу. Добро пожаловать, Украина, к заявке на Чемпионат Мира-2030!» – говорится в совместном официальном прессрелизе участников.

В заявлении указано, что у проекта есть полная поддержка президента УЕФА Александера Чеферина. Также заявку Украины поддерживают президент УАФ Андрей Павелко, правительства и руководители стран.

В Украине могут провести соревнования одной из групп турнира.

Кто еще среди претендентов на проведение ЧМ-2030