18-річний голкіпер "Динамо" Руслан Нещерет дебютував у Лізі чемпіонів одразу у матчі проти іспанської "Барселони". Талановитий воротар не лише показав яскраву гру на лінії воріт, а й став наймолодшим голкіпером українських клубів у єврокубках.

У рамках 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Руслан Нещерет провів свій перший поєдинок за "Динамо" у матчі проти "Барселони". Голкіпер випередив воротаря "Шахтаря" Анатолія Трубіна, який нещодавно встановив цей рекорд, пише 24 канал.

Варто побачити: 18-річний Нещерет видав найкращий воротарський показник в ЛЧ за 7 років: відео шалених сейвів

Наймолодший воротар у ЛЧ

Нещерет став наймолодшим воротарем українських клубів в основному турнірі Ліги чемпіонів. Руслан дебютував у єврокубках, коли йому виповнилось 18 років 287 днів.

18-річний уродженець сонячного Закарпаття перевершив досягнення встановлене двома тижнями раніше голкіпером "гірників". Воротар киян "переплюнув" рекорд на 159 днів.

Одноголосним лідером у цьому рейтингу продовжує залишитись колишній страж воріт київського клубу Максим Коваль – 17 років та 251 день. Другу сходинку посідає Андрій Лунін – 18 років та 220 днів.

Якщо брати до уваги польових гравців, то тут рейтинг очолює захисник "Динамо" Ілля Забарний – 18 років та 49 днів.

Додамо, що матч проти "Барселони" завершився мінімальною перемогою "каталонців" 2:1.

Руслан Нещерет провів чудовий дебют, здійснивши 12 сейвів. Авторитетні портали назвали 18-річного голкіпера найкращим гравцем матчу Ліги чемпіонів.